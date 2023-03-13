ARA
Bist 100
5349,71
-0,65%
Bist 100
Dolar/TL
18,9739
0,0327%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2376
0,3013%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0666
0,2594%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1150,44
1,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Cari açık ocakta rekor kırdı

Cari açık ocakta 9 milyar 849 milyon dolar ile rekor kırdı.

13 Mart 2023 | 10:26
0
Cari açık ocakta rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2023'te cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi.
 

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ocakta 12 milyar 431 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi ocakta 381 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2023 için toplam cari işlemler açığı beklentisi ise 43 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 223 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 490 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon dolarlık net net alış, hisse senedi piyasasında ise 486 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 4 milyar 58 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 947 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ocakta net 9 milyar 341 milyon dolarlık ne azalış oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1150,44 1,02%
  • ALTIN ONS 1886,01 0,99%
  • BIST 100 5349,71 -0,65%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9739 0,0327%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2376 0,3013%
  • EURO/USD 1,0666 0,2594%
  • INGILIZ STERLINI 1,20627 0,30976%
  • JAPON YENI 133,577 -0,952%
  • KANADA DOLARI 1,37906 -0,30399%
  • RUS RUBLESI 75,21 -0,9091%
Günün En Çok Okunanları
LGS tarihi belli oldu
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
Bakan Varank'ın acı günü
GERİ
İLERİ
LGS tarihi belli oldu
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
2008'den bu yana en büyük iflas... Yellen, neler söyledi?
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Çip sektöründeki en büyük 10 şirket: Yeni yatırımlar geliyor...
Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı
Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke
Oto alım satımın yoğun olduğu ilçede galeriler de büyük yara aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL