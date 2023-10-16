ARA
Bist 100
8113,3
0%
Bist 100
Dolar/TL
27,8751
0,2781%
Dolar/TL
Euro/TL
29,3606
0,5102%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0533
0,2308%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1713,85
-0,79%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, markalarının pazarda hızla ilerlediğini söyledi.

16 Ekim 2023 | 00:09
0
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"

Turan, önceki gün Erzurum-Tortum Yolu'ndaki Chery Erdemir Plaza'da gerçekleştirilen lansman ve açık hafta sonu etkinliğine katıldı.

Turan, markanın dizayn ve teknolojisiyle öne çıktığını ve 7 bölgede 34 plazalarının olduğunu belirterek, "Chery markası pazarda hızla ilerliyor." dedi. 

Sıfır araç tedarikiyle ilgili Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemiden sonra tüm dünyada global çip krizinin arkasından tedarikte problemler oluştu. O da arzın talepten daha az olduğu bir dönem oldu. Şu anda biraz daha normalleşiyoruz. Normalleşme döneminde normal otomotiv işimizi yapıyoruz."

Konuşmaların ardından Chery'nin yeni model araçları, plazaya gelenler tarafından incelendi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1713,85 -0,79%
  • ALTIN ONS 1912,35 -1,06%
  • BIST 100 8113,3 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,8751 0,2781%
  • EURO/TURK LIRASI 29,3606 0,5102%
  • EURO/USD 1,0533 0,2308%
  • INGILIZ STERLINI 1,21672 0,23437%
  • JAPON YENI 149,521 0,072%
  • KANADA DOLARI 1,3637 -0,15741%
  • RUS RUBLESI 97,3675 -0,3403%
Günün En Çok Okunanları
Artan mevduat faizleri BİST’e rakip mi?
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Ekonomist’te Bu Hafta
GERİ
İLERİ
Artan mevduat faizleri BİST’e rakip mi?
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Piyasaları gelecek hafta neler bekliyor?
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor
“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Ekonomist’te Bu Hafta
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL