Turan, önceki gün Erzurum-Tortum Yolu'ndaki Chery Erdemir Plaza'da gerçekleştirilen lansman ve açık hafta sonu etkinliğine katıldı.

Turan, markanın dizayn ve teknolojisiyle öne çıktığını ve 7 bölgede 34 plazalarının olduğunu belirterek, "Chery markası pazarda hızla ilerliyor." dedi.

Sıfır araç tedarikiyle ilgili Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemiden sonra tüm dünyada global çip krizinin arkasından tedarikte problemler oluştu. O da arzın talepten daha az olduğu bir dönem oldu. Şu anda biraz daha normalleşiyoruz. Normalleşme döneminde normal otomotiv işimizi yapıyoruz."

Konuşmaların ardından Chery'nin yeni model araçları, plazaya gelenler tarafından incelendi.