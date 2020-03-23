Koruyucu donanım, koronavirüslü günler yaşamakta olan tüm ülkelerde olduğu gibi Avusturya’da da az bulunan malzemelerden. Bu tür donanım, sürekli hastalarla temas halinde olup korunması gereken sağlık çalışanları için özellikle önemli. Çin’in sevkiyatı, tam da depoları bu çok gerekli malzemelerle dolduracak.

Bugün, 130 tonluk bir koruyucu malzeme yükü dolu iki uçak Viyana Havalimanı’na ulaşacak. Koruyucu donanım içinde eldiven, soluma maskeleri bulunacak ve bunlar tüm Avusturya’ya dağıtılacak.

Öte yandan malzeme paketi koruyucu giysi, tulum gibi koruyucu malzemeleri de içerecek. 130 tonluk malzeme tüm ülkeye dağıtılacak; ancak bunların önemli bir kesimi, yapılan koronavirüs testlerinde 500 kişinin pozitif vaka çıktığı ve krizin merkezi olarak tanımlanan Tirol bölgesine sevk edilecek.