Türkiye’de elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaştı: Yıllık artış yüzde 53'ü aştı

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla 896 bin 270'e çıktı.