CNN:Yüzyılı aşkın süredir bölgeyi vuran en büyük depremlerden biri

Haberde şu bilgiler veriliyor: "ABD Jeoloji Araştırma Kurumu'na (USGS) göre Pazartesi günkü depremin, aynı büyüklükte bir depremin 30 bin kişiyi öldürdüğü 1939'dan bu yana Türkiye'yi vuran en güçlü deprem olduğuna inanılıyor. Bu büyüklükteki depremler nadirdir ve dünyanın herhangi bir yerinde her yıl ortalama olarak beşten az meydana gelir. Son 25 yılda Türkiye'yi 7.0 veya daha büyük 7 deprem vurdu. Ancak Pazartesi günkü en güçlü olanı. Georgia Tech Üniversitesi'nden Yardımcı doçent Karl Lang, CNN'e Pazartesi günü depremin vurduğu bölgenin sismik aktiviteye eğilimli olduğunu söyledi. Lang, "Bu çok büyük bir fay bölgesi, ancak bu, yakın geçmişte yaşadıklarından daha büyük bir deprem" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" demişti.

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye ve çevresi aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den itibaren çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 220'den fazla depremle sarsıldı. Erzincan'da 27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremde, yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri sayılıyor.

Anadolu Ajansı Kasım 2022 itibarıyla Türkiye ve çevresindeki büyük depremleri şu grafikle haberleştirmişti.