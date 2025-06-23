CTE tayin sonuçları açıklandı mı? 2025 CTE tayin sonuçları sorgulama sayfası

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün isteğe bağlı atama başvuruları, 2-11 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise atama bekleyen adayların tüm dikkatleri, sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda.

CTE TAYİN SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

CTE resmi X hesabından yapılan açıklamada, sonuçların 23 Haziran'da açıklanacağı ifade edildi;

"Genel Müdürlüğümüz Norm ve Atama Sistemi kapsamında, 2025 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesinin 23 Haziran 2025 günü internet sitemizde (http://cte.adalet.gov.tr) yayımlanması planlanmaktadır."

CTE 2025 İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2025 yılı isteğe bağlı yer değişiklikleri, Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ancak, kurum birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının talepleri NAS üzerinden gönderilmeyip, söz konusu personelin atamaları manuel olarak yapılacak.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 33 ve 34’üncü maddeleri kapsamında UYAP kayıtlarına göre incelenen hizmet bilgileri göz önünde bulundurularak, 15 yıl üzerinde aynı ağır ceza bölgesinde görev yapan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre atanmaları değerlendirilmeye alınacak. Bu kapsamda, kararnamesi alınacak olup isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların atamaları da ihtiyaç duyulan başka kurumlara re’sen yapılabilecek.

Önemli bir diğer husus ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (4/B) maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemeler.

Bu maddeye göre, 28 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar, kanunda belirtilen süre şartlarına haiz olmadan NAS ve aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamayacaklar. Sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanabilecekler. Bu personel, can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar ise aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklar.



