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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurofighter ve F35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail-İran) Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi. Erdoğan'dan, Eurofighter ve F35'ler konusunda da açıklama geldi.

25 Haziran 2025 | 19:18
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurofighter ve F35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

  • "Uluslararası gündemi domine eden olayların hemen hepsi Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Ülkemizi tüm bu krizlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz.
  • (NATO Zirvesi) Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık sürede gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık.
  • Müttefikler arasındaki savunma sanayii ürünlerinin ticaretinde engellerin kaldırılmasına yönelik anlayışın ittifak belgelerine yansıtılmasına öncülük ettik.
  • Ukrayna'daki savaşın bölgesel ve küresel etkileri oldu. Türkiye olarak savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.
  • Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık.
  • Üye olmayan müttefiklerin Birliğin (AB) savunma sanayii girişimlerine tam olarak dahil edilmesinin tüm Avrupa'nın menfaatine olacağını vurguladım.
  • (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresinin aralandığı kanaatindeyim.
  • İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz.
  • Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail'in de güvenliği komşularının istikrarından, huzurundan ve refahından geçmektedir.
  • (İsrail-İran) En son askeri tırmanma bölgemizi çok ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı. Krizin ilk anından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttük.
  • İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz, savaşla, yıkımla hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur.
  • (İsrail-İran) Ateşkesin kalıcı sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz. Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.
  • (İsrail-İran) ABD Başkanı Trump'ın gayretiyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların koşulsuz uymasını bekliyoruz.
  • (Eurofighter) Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var.
  • İsrail'i, Gazze'de şu ana kadar takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz.
  • F-35 konusunu görüştük. F-35 konusunda 1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük.

 

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Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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İLERİ
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