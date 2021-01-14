Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.
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Capital Dergisi tarafından, KoçSistem ana sponsorluğunda organize edilen Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, Capital500 Araştırması sonuçlarına göre dereceye giren şirketler...Daha fazla oku
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde yükseliş göstererek 965 bine çıktı....
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınına ilişkin, "Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve...
Temsilciler Meclisinin azil maddesini göndereceği Senato, 20 Ocak'tan sonraki bir tarihte Trump'ın yargılamasını gerçekleştirecek ve suçlu olup olmadığına karar verecek....
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Yiğit Akü İcra Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, elektrikli araçlar için lityum iyon bataryaları üretimine odaklandıklarını söylüyor. Yiğit, “Bu alanda deneme...
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Pandemi, 2020 yılında girişimcilik ekosistemini canlandırdı. Bir anda duran yatırımlar, yaz aylarıyla birlikte büyük bir ivmeyle geri döndü. 2020, girişimcilik...
Türkiye'de alıcılar ile satıcıları bir araya getiren online pazar yerlerinin Ekim ayı ziyaretçi sayılarına baktığımızda en çok ziyaretçi alan ilk...
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