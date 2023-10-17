Cupra ve Seat'tan ekim ayı kampanyası

Seat'tan yapılan açıklamaya göre, Cupra'nın SUV modeli Formentor 1.5 TSI 1 milyon 756 bin TL'den; Cupra Ateca ise 1 milyon 850 bin TL'den başlayan tavsiye fiyatıyla satışa sunuluyor. Açıklamada "Cupra Leon 106 bin TL tavsiye edilen indirim avantajıyla 1 milyon 534 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla alınabiliyor" deniliyor.

Tüm Cupra yetkili satıcılarında ekim ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında bireysel başvurularda 300 bin TL'ye 12 ay vadede aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla kredi kullanma seçeneği sunuluyor.

Açıklamada şu bilgiler veriliyor: Ekim sonuna kadar devam edecek kampanyada Seat'ın Leon 1.5 FR versiyonu, 110 bin TL indirim avantajıyla 1 milyon 360 bin TL'den başlayan kampanyalı tavsiye edilen satış fiyatıyla satılıyor.

Seat Ateca modeli, 99 bin 500 TL'ye varan indirimle 1 milyon 515 bin 500 TL'den; Tarraco ise 197 bin 500 TL'ye varan indirimle 1 milyon 782 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıyla sunuluyor.

Tüm Seat yetkili satıcılarında geçerli kampanya kapsamında 300 bin TL'ye 12 ay vadede aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla bireysel kredi imkanı mevcut.