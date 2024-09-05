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D-100’de 12 günlük çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

İstanbul Kartal’daki Sanayi Yaya Üst Geçidi’nde yenileme çalışması başlıyor. Yarın başlayacak ve 12 gün sürecek çalışma süresince 00.00-06.00 saatleri arasında D-100’de her iki yönde kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

05 Eylül 2024 | 15:23
D-100’de 12 günlük çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

İstanbul’un Kartal ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

İBB’den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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