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Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi giriş ücreti 2025 ne kadar?

Özellikle yaz dönemiyle beraber aileler de çocuklarla gidebilecek alternatifler adresleri araştırıyor. Çocukların, hayvanları görüp tanımasını isteyen ailelerin seçenekleri arasınnda Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi de var. Peki, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi giriş ücreti 2025 ne kadar? Birlikte bakalım...

03 Haziran 2025 | 15:55
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi giriş ücreti 2025 ne kadar?

Kocaeli sınırlarında bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılından bugüne 130’un üzerinde türden oluşan 700’ün üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da hafta sonları ya da tatil dönemlerinde çocuklarıyla gidecek yer arayan aileler için de konumu nedeniyle önemli alternatifler arasında. Peki, bütçe olarak maliyeti ne kadar?

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi giriş ücreti 2025 ne kadar? 

Darıca'nın sitesine göre (Haziran 2025 itibarıyla) fiyatlandırma şöyle: 
 

KATEGORİLİSTE FİYATI

Yetişkin

 

599 ₺

 

Çocuk/Öğrenci 
(37 ay-17 Yaş)

 

469 ₺

 

65 Yaş Üstü

 

499 ₺

 

Engelli

 

119 ₺

 



Bilet fiyatlarında sabah 11:00’a kadar %10 indirim imkanı bulunuyor.  Park her gün saat 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gişeler saat 18:00’da kapanıyor, park ise saat 19:00’da ziyarete kapanıyor. 

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin sitesinde fiyatlandırmaya ilişkin şu bilgilendirmeler yer alıyor:

  • Bilet fiyatları Türkiye vatandaşları için geçerlidir.
  • 0-36 ay çocuklar için park girişi ücretsizdir. 37 ay-17 yaş arası çocuklar öğrenci bileti ile giriş yapabilir. 
  • Bileti gün boyu geçerlidir. 
  • Ziyaretçilerin hayvanlara yiyecek vermesi yasaktır. Parkta yeme-içme alanları bulunmaktadır.
  • Parkta çocuk bakım odası bulunmaktadır.
  • Öğrenci bileti alan ziyaretçilerin öğrenci kartını göstermeleri zorunludur.
  • Engelli bileti alan ziyaretçilerin engelli kartını göstermeleri zorunludur.

 

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Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
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