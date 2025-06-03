Kocaeli sınırlarında bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılından bugüne 130’un üzerinde türden oluşan 700’ün üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da hafta sonları ya da tatil dönemlerinde çocuklarıyla gidecek yer arayan aileler için de konumu nedeniyle önemli alternatifler arasında. Peki, bütçe olarak maliyeti ne kadar?
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi giriş ücreti 2025 ne kadar?
Darıca'nın sitesine göre (Haziran 2025 itibarıyla) fiyatlandırma şöyle:
|KATEGORİ
|LİSTE FİYATI
Yetişkin
599 ₺
Çocuk/Öğrenci
469 ₺
65 Yaş Üstü
499 ₺
Engelli
119 ₺
Bilet fiyatlarında sabah 11:00’a kadar %10 indirim imkanı bulunuyor. Park her gün saat 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gişeler saat 18:00’da kapanıyor, park ise saat 19:00’da ziyarete kapanıyor.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin sitesinde fiyatlandırmaya ilişkin şu bilgilendirmeler yer alıyor:
- Bilet fiyatları Türkiye vatandaşları için geçerlidir.
- 0-36 ay çocuklar için park girişi ücretsizdir. 37 ay-17 yaş arası çocuklar öğrenci bileti ile giriş yapabilir.
- Bileti gün boyu geçerlidir.
- Ziyaretçilerin hayvanlara yiyecek vermesi yasaktır. Parkta yeme-içme alanları bulunmaktadır.
- Parkta çocuk bakım odası bulunmaktadır.
- Öğrenci bileti alan ziyaretçilerin öğrenci kartını göstermeleri zorunludur.
- Engelli bileti alan ziyaretçilerin engelli kartını göstermeleri zorunludur.