Kocaeli sınırlarında bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılından bugüne 130’un üzerinde türden oluşan 700’ün üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da hafta sonları ya da tatil dönemlerinde çocuklarıyla gidecek yer arayan aileler için de konumu nedeniyle önemli alternatifler arasında. Peki, bütçe olarak maliyeti ne kadar?

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi giriş ücreti 2025 ne kadar?

Darıca'nın sitesine göre (Haziran 2025 itibarıyla) fiyatlandırma şöyle:



KATEGORİ LİSTE FİYATI Yetişkin 599 ₺ Çocuk/Öğrenci

(37 ay-17 Yaş) 469 ₺ 65 Yaş Üstü 499 ₺ Engelli 119 ₺





Bilet fiyatlarında sabah 11:00’a kadar %10 indirim imkanı bulunuyor. Park her gün saat 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gişeler saat 18:00’da kapanıyor, park ise saat 19:00’da ziyarete kapanıyor.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin sitesinde fiyatlandırmaya ilişkin şu bilgilendirmeler yer alıyor: