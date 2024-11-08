Davut Doğan hayatını kaleme aldı: 'Altın Bulmadan Zengin Olunmaz'

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın, iş dünyasındaki iniş ve çıkışlarını, elde ettiği büyük başarıları ve hayat hikayesini anlattığı kitabı "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz"ın lansmanı gerçekleşti.

Davut Doğan’ın televizyoncu Murat Üzel ile gerçekleştirdiği sohbetle tanıttığı yeni kitabı "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz", Doğanlar Holding’e uzanan süreçte babalarından aldıkları bayrak ile 6 kardeşin yaşadığı zorlukları, başarıları ve girişimciliğin altın kurallarını anlatan satırlarıyla genç girişimcilere ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine de önemli katkılarda bulunan Doğan, kitabında; "Her şey bir hayalle başlar" diyerek, hayallerinin peşinden koşmanın ve sebat etmenin başarıya ulaşmadaki önemini vurguluyor.

Kitabın geliri gençlerin eğitimine bağışlanıyor

Kitabın gelirini gençlere öğrenim bursu sağlamak adına Doğanlar Ailesi tarafından kurulan Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı’na (ADVAK) bağışlayacak olan Doğan, “ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz. Çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştirmek çok değerli. Çocuklarımız için gereken desteğe yeni kitabımın da katkısının olması beni ayrıca memnun ediyor.” dedi.

"Altın Bulmadan Zengin Olunmaz" kitabı Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde yerini aldı.

