ARA
DOLAR
39,18
-0,08%
DOLAR
EURO
44,88
0,89%
EURO
GRAM ALTIN
4249,30
2,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
8999,09
-0,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Denizi olmayan kentten 53 ülkeye balık ihraç edilecek

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü Havzası'nda kurulan tesiste yetiştirilen Türk somonu 53 ülkeye gönderilecek.

02 Haziran 2025 | 11:24
Denizi olmayan kentten 53 ülkeye balık ihraç edilecek

AA'nın haberine göre Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğal sınırı olan Fırat Nehri, üzerindeki birçok baraj gölüyle Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

Baraj gölleri üzerinde kurulan balık tesislerinde üretilen balıklar da çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Barajı havzasında kurulan balık üretim tesisinde Türk somonu üretilmeye başlandı. Ülke genelinde birçok baraj gölünde Türk somonu ve alabalık üretimi yapan firma, bölgede ilk etapta 20 kafes kurdu.

Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı.Atatürk Baraj Gölü'nün serin sularında büyümeye bırakılan Türk somonları, 3 kilograma ulaşınca, Elazığ'ın Keban ilçesinde firmaya ait işleme tesislerinde fileto haline getirildikten sonra 53 ülkeye gönderilecek.

3 Noktada tesis kurulacak

İşletmenin Diyarbakır Müdürü Volkan Yıldızhan, AA muhabirine, uzun yıllardır Türkiye'de birçok nehir üzerinde Türk somonu üretimi ve ihracatı yapan firmanın Çüngüş'te de yatırım kararı aldığını söyledi. Yapılan alan tespiti çalışmalarının ardından ilçe sınırlarında Atatürk Baraj Gölü havzasında 3 noktada tesis kurulacağını bildiren Yıldızhan, ilk sistemle tesiste 49 ton üretim yapılacağını, daha sonra kafes sayısını 70'e çıkarıp 150 ton üretim yapmayı planladıklarını belirtti.

Firmanın Isparta'daki kuluçkahanelerinde yaklaşık 300 grama ulaşan yavru balıkların kamyonlarla bölgeye nakledilerek kafeslere alındığını anlatan Yıldızhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tesisi inşa ettik ve üretime başladık. Üretimi Atatürk Barajı'nın havzasında yapıyoruz. Balıklar, yaklaşık 3 kilograma gelince Türk somonu olacak. Daha sonra Elazığ'daki işleme fabrikamıza gönderilecek. Firmamızın 53 ülkeyle anlaşması var. Bu balıklar 53 ülkeye ihraç edilecek. Yatırım Diyarbakır için önemli bir istihdam kapısı olacak. İlçemiz öncelik olmak üzere Diyarbakır için büyük bir yatırım. İlk etapta 40 kişiye yakın çalışan olacak. İlerleyen dönemlerde aşılama ve diğer çalışmalarda 150 kişiye istihdam sağlayacağız."

Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik ve Karkamış Barajı'nın yer aldığını ve her barajın havzasında firmaya ait onlarca üretim kafesinin bulunduğunu anlatan Yıldızhan, Fırat Nehri'ni balık üretiminde öne çıkaran en büyük özelliğinin serin suyu olduğunu vurguladı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 4249,3 2,48%
  • ALTIN ONS 3373,41 2,55%
  • BIST 100 8999,09 -0,23%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,631 -0,864%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36999 -0,29584%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,25 1,5996%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1794 -0,0776%
  • EURO/DOLAR 1,1444 0,8478%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8794 0,8884%
  • STERLIN/DOLAR 1,35515 0,7071%
Borsa Haberleri
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
GERİ
İLERİ
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL