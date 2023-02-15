Deprem bölgelerinden 272 bin 305 kişi tahliye edildi

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, depremlerden etkilenenlerin tahliye işlemi hava, deniz ve demir yolları vasıtasıyla aralıksız sürdürüldü.

Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık AŞ, dün itibarıyla 214 yolcu vagonuyla 44, DMU (dizel) setlerle 118, YHT setiyle 24 olmak üzere toplam 186 sefer düzenledi. Bu seferlerle afetten etkilenen 34 bin 406 vatandaşın tahliyesi demir yoluyla gerçekleştirilmiş oldu.

Bunun yanı sıra 33 yük treniyle bölgeye yardım malzemesi taşındı. Malatya'dan Kayseri, Ankara ve Sivas'a, Hatay-İskenderun'dan Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Denizli ve Mersin'e, Adana'dan Kayseri ve Konya'ya, Fevzipaşa'dan (Gaziantep) Konya'ya tren seferleri gerçekleştirildi.

Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya garlarının bekleme salonları ve vagonlar bölgedeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanıldı. Yangın söndürme vagonu ile İskenderun Limanı'ndaki yangına da müdahale edildi.

DHMİ'den hem tahliyelere hem de arama kurtarma çalışmalarına katkı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yapılan koordinasyonla, afet bölgesindeki 9 havalimanına 4 bin 804 iç hat ve 682 dış hat olmak üzere 5 bin 486 uçuş gerçekleştirildi. Bu kapsamda 237 bin 240 depremzedenin tahliyesi sağlandı, 3 bin 61 ton yardım malzemesi taşındı.

Öte yandan, Genel Müdürlük, 2 bin 964 personel, 300 havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru ve 50 teknik elemanla arama-kurtarma çalışmalarına katkı verdi.

Gemilerle depremzedeler ve yardımlar taşındı

Denizcilik Genel Müdürlüğünce, 9 gemiyle 282 tır yardım, 320 iş makinesi ve 809 personel bölgeye ulaştırıldı. Bu süreçte 659 depremzede deniz yoluyla tahliye edildi. Balıkçı tekneleriyle Samandağ'a 39 sefer yapılarak yardımlar taşındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale edildi.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 315 çadır ve konteyner, 2 bin 653 makine ve ekipman, 1130 personelle arama-kurtarma ve erzak yardımına destek oldu.

PTT tarafından 26 bin 49 yardım kargosu bölgeye ulaştırıldı

PTT AŞ de 40 mobil araçla deprem bölgesinde PTTBank hizmetlerinin devamını sağlarken bankamatiklerden 224 milyon lira nakit işlem yapıldı.

Türkiye geneli ve yurt dışından gelen 26 bin 49 yardım kargosunun teslimi sağlandı.

Şirkete bağlı 150 kişilik yardım ekibi, itfaiyeci, iş makinası operatörü, arama kurtarma görevlisi, aşçı ve kaynakçı bölgede görev aldı.

Yüzbinlerce yardım malzemesi ve çadır sevkiyatı şehir merkezlerindeki, ilçelerdeki, köy ve mezralardaki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

AFAD'a ait 27 ildeki 53 destek deposundan depremden etkilenen 10 ile 1870 tır yardım malzemesi taşındı.

Hasar gören yollar trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünce depremin ardından 4 bin 100 personel, 2 bin 636 makine ve ekipmanla arama kurtarma ve erzak yardımına destek verildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Gaziantep Batı kavşaklarındaki yol ve viyadüklerde oluşan hasarların geçici onarımı yapıldı ve buralar trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş-Göksun yolu güzergahında bulunan Mehmet Akif İnan Tüneli'nin Göksun-Kahramanmaraş istikameti sağ tüpünde trafik akışı olağan şekilde devam ederken sol tüpten ulaşımın tek şeritten yapılması sağlandı. Aynı güzergahta bulunan 2 bin 878 metrelik Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen hasar da giderildi.

Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Kilis devlet yolu ayrımı-Nurdağı-Gaziantep yoluna düşen kayalar kaldırıldı.

Hassa-Kırıkhan devlet yolu ayrımı-Reyhanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı yolu ile Hatay-Nurdağı yolunun muhtelif kesimlerinde hasar tespit edilirken ulaşımın kontrollü gerçekleştirilmesi sağlandı.

Antakya-Reyhanlı yolunda ve güzergah üzerinde bulunan Hitit (Demirköprü-A/Demirköprü-B) köprülerinde meydana gelen hasar sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla güzergah hafif araç trafiğine açıldı. Ağır araç trafiği ise alternatif yollara yönlendirildi.

Hatay Havalimanı yolu, depremde oluşan hasarların onarılması sonrası trafiğe açıldı.

Öte yandan, deprem bölgesine mobil operatörlerce 3 bin 321 jeneratör ve 358 mobil baz istasyonu sevk edildi.