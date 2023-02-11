ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8342
0,0239%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1131
-0,4864%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0678
-0,5143%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1129,52
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Deprem bölgesinde banka işlemleri için 'kimlik belirleme' düzenlemesi

Deprem bölgesinde banka işlemleri için 'kimlik belirleme' düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi.

11 Şubat 2023 | 10:58
Son Güncellenme: 11 Şubat 2023 | 11:07
0
Deprem bölgesinde banka işlemleri için 'kimlik belirleme' düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre, eklenen geçici maddeyle, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu illerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik tespiti, adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir herhangi bir belgeyle yapılabilecek. Bunun mümkün olmaması durumunda işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.

Tebliğ, 8 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1129,52 0,28%
  • ALTIN ONS 1865,34 0,24%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8342 0,0239%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1131 -0,4864%
  • EURO/USD 1,0678 -0,5143%
  • INGILIZ STERLINI 1,20543 -0,51623%
  • JAPON YENI 131,415 -0,155%
  • KANADA DOLARI 1,33455 -0,86172%
  • RUS RUBLESI 74,06 1,3757%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Fay kırığı böyle görüntülendi: Kilometrelerce uzuyor
Fay kırığı böyle görüntülendi: Kilometrelerce uzuyor
3 bölgedeki yıkım NASA haritasına böyle yansıdı
GERİ
İLERİ
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Fay kırığı böyle görüntülendi: Kilometrelerce uzuyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL