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Deprem bölgesinde hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına 500 lira, küçükbaş için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

17 Şubat 2023 | 09:30
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Deprem bölgesinde hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla 6 Şubat-31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği yapılmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere yem desteği verilecek.

Yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş (sığır, manda) için hayvan başına 500 lira, küçükbaş (koyun, keçi) için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince hayvan miktarlarına ilişkin onaylanan hak edişe esas icmal listeleri, ilgili il tarım ve orman müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilecek. Hak ediş düzenlenmesine ve depremden etkilenen yerleşim yerlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Onaylı hakedişe esas icmal listelerinde belirtilen tutarlar, yetiştiricilere Bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Desteklemeye ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın hayvancılık desteklemeleri için ayrılan destekleme bütçesinden karşılanacak.

Haksız yere yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren, gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak.

Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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