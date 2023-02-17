Deprem dünyanın aydınlatılan ilk caddesini de yıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. İlk depremlerden bugüne 5 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki yapılar da depremde ağır hasar aldı. AA ekibi Hatay'ın tarihi simgelerinden biri olan caddenin son halini dronla görüntüledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü https://t.co/ne8S4NKDmy pic.twitter.com/PfZqoVtFhU February 14, 2023

KURTULUŞ CADDESİ HAKKINDA...

Hatay Valiliği'nin internet sitesinde cadde ile ilgili şu bilgi yer alıyor:

MS 1. yüzyılda Antakya, yüzölçümü ve nüfus bakımından Roma İmparatorluğu’nun üçüncü Roma, İskenderiye ve Ktepsiphon´dan sonra dünyanın 4. büyük şehriydi. Dünyada ilk defa sokak aydınlatmasının Antakya’nın ortasından geçen iki tarafı mermer sütunlu muhteşem caddede (“Herod caddesi” olarak bilinen bu cadde bugünkü Kurtuluş caddesinin bulunduğu yerde ve aynı yöndeydi.) uygulandığı kaynaklarda belirtilmektedir.