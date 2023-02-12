ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8342
0,0239%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1131
-0,4864%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0678
-0,5143%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1129,52
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Deprem felaketinde son durum açıklandı: Can kaybı artıyor

Deprem felaketinde son durum açıklandı: Can kaybı artıyor

AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

12 Şubat 2023 | 17:22
0
Deprem felaketinde son durum açıklandı: Can kaybı artıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu.  Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. 

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AFAD depremle ilgili son durumu paylaştı.

10 ilde 29 bin 605  can kaybı 

AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

Devam ediyor

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1129,52 0,28%
  • ALTIN ONS 1865,34 0,24%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8342 0,0239%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1131 -0,4864%
  • EURO/USD 1,0678 -0,5143%
  • INGILIZ STERLINI 1,20543 -0,51623%
  • JAPON YENI 131,415 -0,155%
  • KANADA DOLARI 1,33455 -0,86172%
  • RUS RUBLESI 74,06 1,3757%
Günün En Çok Okunanları
AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Depremzedelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz
GERİ
İLERİ
AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"
Deprem felaketinde son durum: Can kaybı 24 bini aştı
Kuzenine bilinçsizce attığı '8' mesajıyla 102 saat sonra kurtuldu
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL