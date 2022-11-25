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Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor

25 Kasım 2022 | 10:14
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:14
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Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliğe göre, konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken, poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) yapılan açıklamaya göre, depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden olan Zorunlu Deprem Sigortası'nın tarifesinde yeni dönem başlıyor.

Konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi. Bu güncelleme ile Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarlarının artırılması, poliçe yenilemelerinin desteklenmesi ve sistemdeki vatandaşlar için daha güçlü bir finansal güvence yaratılması hedefleniyor.

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliklere bakıldığında, betonarme yapılar için 1508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL’ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim, iki katına çıkarılarak yüzde 20’ye yükseltildi.

DASK'ın yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşmak amacıyla çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinin deprem riski taşıdığını ve Zorunlu Deprem Sigortası’nın depreme karşı alınacak en etkili finansal önlemlerden biri olduğunu hatırlatan DASK, vatandaşları evlerini Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almaya ve süresi dolan poliçelerini yenilemeye davet etti.
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