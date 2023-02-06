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Deprem sonrası fiyat iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı otobüs firmalarının depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yaptığı; depremzedelerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi eşyaların yüksek fiyattan satıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

06 Şubat 2023 | 18:57
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Deprem sonrası fiyat iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının, depremi fırsat bilerek bilet fiyatlarını 2-3 kat arttırdığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi.

Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda arttırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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