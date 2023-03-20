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  • "Depremin iç piyasaya yüzde 25-30, ihracata yüzde 8 olumsuz etkisi oldu"

"Depremin iç piyasaya yüzde 25-30, ihracata yüzde 8 olumsuz etkisi oldu"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, deprem bölgelerinde göçlerden dolayı insan kaynakları yönünden çok ciddi problemlerin olduğunu ifade ediyor. Depremin iç piyasayı yaklaşık yüzde 25-30, ihracatı da yüzde 8 civarında etkilediğini kaydeden Tecdelioğlu, şubat ayında yaşanan ihracat düşüşüne dikkat çekiyor ve “Döviz kuru, yeni siparişleri almakta, sürdürülebilir vaziyette ihracatı devam ettirmekte bazı sorunlar yaratıyor” diyor.

20 Mart 2023 | 14:35
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"Depremin iç piyasaya yüzde 25-30, ihracata yüzde 8 olumsuz etkisi oldu"

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda deprem sonrası devam etmekte olan çalışmalar, sektörün 2023 stratejileri, yaşanan gelişmelere paralel ihracattaki kayıpların telafisi için çözüm önerileri paylaşıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre şubat ayında genel ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüşle 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatı 2023 Ocak- Şubat döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş ile 2 milyar dolar oldu. Şubat ayında genel ihracatın düşüşünde deprem bölgesinin yüzde 8 etkisinin olduğunu belirten İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "İhracat rakamlarındaki düşüşün tamamını depreme bağlamak doğru değil. Başlıklara baktığımız zaman kur politikası, faiz, rekabetçi tarifelerde olmayan enerji bizi çok etkiliyor. Düşük kur nedeniyle ithalatta da artış yaşanıyor. Bizim kur beklentimiz, her zaman enflasyonla paralel gitmesidir. İhracatın hedeflenen noktaya ulaşması için faiz-kur politikasında değişiklik yapılması yerinde olacaktır.” dedi.

 

İSTİHDAM KAYBI

Deprem bölgelerinde göçlerden dolayı insan kaynakları yönünden çok ciddi problemlerin olduğunu belirten Tecdelioğlu şöyle devam etti: "Depremin bir direkt etkileri, bir de dolaylı etkileri var. Direkt etkileri zaten o bölgedeki ihracatçı firmalarımızın yapmış olduğu iç ve dış piyasaya olan hizmetleri. Dolaylı etkileri ise tedarikçi olduğu İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şirketlere yan sanayi olarak çalışan firmaların tedarik zincirindeki etkileri. Böyle baktığımız zaman iç piyasayı yaklaşık yüzde 25-30, ihracatı da yüzde 8 civarında etkiliyor. İç piyasadaki yüzde 30'lara varan küçülme ihracatta yüzde 10'lara varan daralma, maalesef zor ekonomik koşullardan geçtiğimiz bugünlerde ciddi bir şekilde bizi sarsıyor.”

KUR, FAİZ VE ENERJİ ETKİSİ

Şubat ayında genel ihracatın düşüşünde deprem bölgesinin yüzde 8 etkisinin olduğunu belirten Tecdelioğlu, ihracat rakamlarındaki düşüşün tamamını depreme bağlamıyor. Kur politikası, faiz, rekabetçi tarifelerde olmayan enerji konularının firmalı etkilediğini anlatan Tecdelioğlu, “13-17 Mart tarihleri arasında Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Almanya Frankfurt'ta gerçekleşen ISH Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı’na İDDMİB olarak geniş kapsamlı katıldık. Yapılan geri dönüşlerde firmaların şu an fokuslandığı nokta kur. Maalesef kur şu an yeni siparişleri almakta, sürdürülebilir vaziyette ihracatı devam ettirmekte ayağımıza çok ciddi anlamda takılıyor." ifadelerini kullandı.

Düşük kur nedeniyle ithalatta da artış yaşandığını anlatan Tecdelioğlu, beklentilerinin her zaman enflasyonla paralel gitmesi, şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.

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