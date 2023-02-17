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Depremle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 83 şüpheli tutuklandı.

17 Şubat 2023 | 17:48
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Depremle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda, 309 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 83'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 62 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 69 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 4 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 24 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık ve yağma suçlarındaki soruşturmalar

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 319 olayla ilgili 243 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 152'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 31 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 4 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

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