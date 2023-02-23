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Depremlerde can kaybı 43 bini aştı

İçişleri Bakanı Soylu,"Depremde son rakamlara göre vefat sayımız 43 bin 556" dedi.

23 Şubat 2023 | 09:30
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Depremlerde can kaybı 43 bini aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan TRT Haber canlı yayınında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.

Bakan Soylu, "Bu depremde son rakamlara göre vefat sayımız 43 bin 556." bilgisini verdi.

Depremlerin ardından Hatay'ın demografik yapısının değişeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguladı.

"Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi"

Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir. Bunun bedeli, her ne ise haksızsa haksız, suçluysa suçlu bir vesileyle ödettirilecektir. Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi ve 160'ı tutuklandı, 175'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hala 18 kişi gözaltında. Diğerlerini ise arama çalışmaları devam ediyor."

Depremzedelere 3 binden fazla derneğin yardımda bulunduğuna işaret eden Soylu, toplanan yardımların yerine ulaşması ve istismar yaşanmaması için inceleme yapacaklarının altını çizdi.

"Evim Yuvan Olsun" kampanyası

Depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğu anımsatılan Soylu, isteyenlerin, evlerini depremzedelerin kullanımına ücretsiz sunabileceğini veya indirimli kiraya verebileceğini söyledi.

Soylu, depremin ardından kira ve nakliyedeki fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler olacağının altını çizerek, bu tip durumlarla karşılaşanların valilik, kaymakamlık ve afet koordinasyon birimleri aracılığıyla da şikayette bulunabileceklerini söyledi.

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