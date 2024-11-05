Son enflasyon verilerden sonra yabancı kurumlar 2024'ün geri kalan bölümünde Türkiye'de faiz indirimi için alan olmadığı görüşünde.

Son değerlendirme Deutsche Bank'tan geldi. Bloomberght'de yer alan habere göre Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan 4 Kasım tarihli raporda enflasyon beklentisi yükseltilirken, para politikasında gevşemenin 2025 Ocak ayında başlayacağı öngörüsü de korundu.

Notta, Ekim verilerinin enflasyonda yeni bir yukarı yönlü sürprize işaret ettiğini, bununla birlikte dezenflasyonun devam edeceği belirtildi.

Banka enflasyonun ılımlı hizmetler enflasyonuna rağmen yukarı yönlü sürpriz yaptığına dikkat çekti. Analizde gıda enflasyonundaki yukarı yönlü trende de vurgu yapıldı.

Analizlerinin ardından banka 2024 ve 2025 enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Buna göre bankanın Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44'ten yüzde 45'e çıktı. 2025 beklentisi ise yüzde 25'ten yüzde 25,4 seviyesine yükseltildi.

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 8 Kasım'daki yılın son enflasyon raporunda da 2024 tahminini yüzde 44-45 seviyesine revize edeceğini öngördü. 2025 tahminini ise Orta Vadeli Program ile aynı düzeyde olan yüzde 17,5 seviyesinde açıklayacağını tahmin etti.

Enflasyonla ilgili analizlerinin ardından banka son iki ayda gelen verilerin 2024'ün geri kalan bölümünde faiz indirim olasılığını düşürdüğünü söyledi. Deutsche Bank verilerin daha önce yaptıkları parasal gevşemenin Ocak ayında temkinli bir şekilde kademeli olarak başlayacağına yönelik öngörülerini desteklediğini belirtti.