Dicle Üniversitesi 91 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Başvuru ne zaman?

Dicle Üniversitesi Hastanesi, 2025 yılı için toplam 91 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olup, en az lise mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek.

Dicle Üniversitesi 91 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman?

Personel alımı başvuruları 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başladı. Adayların başvurularını 9 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, yalnızca Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

Hemşire, sağlık teknikeri, ebe, fizyoterapist, şoför, destek personeli, hasta bakıcısı ve güvenlik görevlisi alımı

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3-Lisans mezunları için 2024 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2024 KPSS (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kurumlarıyla ilişiği kesilenler ve sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14-Üniversitemiz, yayımlanan ilanı atama yapılıncaya kadar her aşamasında iptal etme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15-Destek Personeli Pozisyonları ve KG05 Pozisyonuna, başvuracak adayların Ortaöğretim mezunu olup, halen bir yükseköğretim kurumunda (Üniversitelerde örgün eğitim) öğrenci olanların başvuruları kabul

edilmeyecektir.

16- Başvuruda bulunacak olan adaylar sadece 1 (bir) adet pozisyona başvuru yapacaklardır.

II-ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi. (E-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde beyan edilebilecektir.)

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için özel güvenlik görevlisi ön ve arka yüz kimlik kartı eklenmesi.

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için sağlık kuruluşundan alınmış hekim onaylı boy ve kilo ölçümünü gösterir belgelerin eklenmesi.

4- Şoför adaylar için ehliyetin eklenmesi.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde E-Devlet Kapısı “Dicle Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup, tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış / eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)