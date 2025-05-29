Dış ticaret açığında artış: Nisanda 13 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 yükselişle 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat da yüzde 12,7 yükselişle 32 milyar 893 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2024'te yüzde 66,1 iken geçen ay yüzde 63,2'ye geriledi.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE AÇIK 34,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 yükselişle 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artışla 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2024 döneminde yüzde 73,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,3'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan 19 milyar 253 milyon dolara çıktı. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, nisanda 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.



Bu yılın ocak-nisan döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta nisanda ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 olarak hesaplandı.



İthalatta, yılın ilk dört ayında ara mallarının payı yüzde 70,7, tüketim mallarının payı yüzde 15,6 ve sermaye mallarının payı yüzde 13,5 oldu.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Nisanda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 769 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 350 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolarla ABD, 1 milyar 46 milyon dolarla İtalya, 851 milyon dolarla Fransa izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.



Ocak-nisanda döneminde ihracatta ilk sırayı 7 milyar 95 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 377 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolarla ABD, 4 milyar 352 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una karşılık geldi.



Nisanda ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 177 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 582 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 773 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 775 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.



Ocak-nisan dönemindeki ithalatta da ilk sırada 15 milyar 811 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 15 milyar 123 milyon dolarla Rusya, 9 milyar 257 milyon dolarla Almanya, 5 milyar 433 milyon dolarla ABD, 5 milyar 216 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'i olarak hesaplandı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 3,4 yükseldi.



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Nisanda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.



Ocak-nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'i, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'i buldu.



Nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak kaydedildi.



Ocak-nisan döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolara çıktı.



Nisanda dış ticaret açığı yüzde 24,2 artarak 9 milyar 339 milyon dolardan 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2024'te yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 61,9'a geriledi.



Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 yükselişle 113 milyar 345 milyon dolar olarak belirlendi.



Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,2 artarak 30 milyar 661 milyon dolardan 35 milyar 13 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2024 döneminde yüzde 71 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.