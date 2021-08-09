Tarko Kozmetik, geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiş hammaddeye yönelerek ve plastik kullanımını yüzde 70 oranında azaltarak doğa dostu uygulamalara geçme kararı aldı.

Dünyada giderek yayılan ve artış gösteren plastiksiz yaşam konusunda bilinç her geçen gün artıyor. Plastik ambalajlara alternatif arayışı büyük şirketleri de harekete geçiriyor.

1946 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk kozmetik firması olan Tarko Kozmetik, ürün ambalajlarında “Bio blister” ile plastik kullanımını yüzde 70 oranında azaltarak doğa dostu uygulamaya geçiyor. İlk olarak BİM marketleri ile birlikte yürütülen Redqueen markası için bio-blister paketlemeye geçiş yapan marka şimdi de Watsons’larda yer alan Solingen ürünlerinde bu ambalajlama yöntemini kullanmaya başlıyor. Bu girişim ile Tarko Kozmetik, Türkiye’de ve ihracat yaptığı ülkelerde plastik kirliliğinin azaltılmasını amaçlıyor.

“Marka olarak ziyan etmekten uzak durmaya çalışıyoruz”

Bio-blister olarak bilinen azaltılmış ve dönüştürülebilen PET malzemesine geçişin temellerini atan Tarko Kozmetik Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram, firma olarak bünyelerinde hep “ziyan” etmekten uzak durmaya çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

“Kozmetik, ambalajdan ayrı düşünülemeyen bir sektör ne yazık ki. Hijyen koşulları sebebiyle kozmetik, dermokozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin sunum şekli ambalajlama olmadan mümkün değil. Ancak ambalajdan doğan atık miktarını minimize etmek için uzun süredir çalışmalar yürütüyorduk. Bu çalışmalar sonucunda bio-blister olarak bilinen azaltılmış ve dönüştürülebilen PET malzemesine geçişin temellerini attık. Ayrıca koruma kılıfı gerektirmeyen bir çok üründe de geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiş hammaddeye yöneliyoruz.”