ARA
Bist 100
7853,36
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,7498
0,217%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3913
0,3038%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
0,0967%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1830,87
0,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 16 Kasım 2023 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

20 Kasım 2023 | 09:29
0
Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, avro 31,3420 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 28,6980 liradan alınan dolar, 28,7000 liradan satılıyor. 31,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,3420 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 28,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 31,1840 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1829,92 0,2%
  • ALTIN ONS 1979,74 0,12%
  • BIST 100 7853,36 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,7497 0,2167%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3873 0,2911%
  • EURO/USD 1,0918 0,0894%
  • INGILIZ STERLINI 1,24773 0,1895%
  • JAPON YENI 149,159 -0,269%
  • KANADA DOLARI 1,37053 -0,07073%
  • RUS RUBLESI 89,55 0,2238%
Günün En Çok Okunanları
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş
Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş
100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı
100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı
Yabancı yatırımcı 2. yüzyıla hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş
100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL