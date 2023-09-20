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Dolar bugün ne kadar? 20 Eylül canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 20 Eylül 2023 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

20 Eylül 2023 | 09:11
Son Güncellenme: 20 Eylül 2023 | 10:08
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Dolar bugün ne kadar? 20 Eylül canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,03 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, işlem hacminin düşük olduğu geç saatlerde 27,69'a kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yatay seyirle 27,0206'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 27,0380'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 artışla 28,8890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kaybıyla 33,4040'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 105,11 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,04 üzerinde 1,0680'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
 

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarının döviz piyasaları ve değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

Gelir seviyesi: Ülkenin gelir ortalaması diğer ülkelerden daha fazla olduğunda; her döviz kuru için ülkenin ithalatında da yükselme olur. Arz değişmemekle beraber kur yükselir ve bu da ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olur. Gelir düzeyi artan insanların istekleri ve zevkleri daha farklı olmaya başlayacağı için ithal mallara ilgi artar. Bu da denge kurunu değiştirmekle beraber döviz talebinin artmasına da sebep olur.

Genel fiyat seviyesinde değişmeler:

Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla ithal mallara olan talep artar ve ülkenin parası da değer kaybeder. Enflasyon ve paranın değeri ters orantılıdır.

Faiz oranları:

Reel faiz oranı düştüğünde ülkenin para birimi değer kaybeder ve reel faiz oranı yükseldiğinde de para birimi değer kazanır.

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