Türkiye'nin talebiyle harekete geçirilen AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan ekip gönderecek.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB üyesi 10 ülkenin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin talebi üzerine arama ve kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.

Lenarcic, bir grup Türk gazeteciyle yaptığı toplantıda, ekip gönderecek ülkelerin Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan olduğunu bildirdi.

Deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye dileklerini ileten, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, depremden kısa süre sonra AB Sivil Koruma Mekanizmasını Türkiye’nin talebi üzerine harekete geçirdiklerini bildirdi.

Gelecek saatlerde ve günlerde yardım çağrısına karşılık veren ülke sayısının artacağına inandığını dile getiren Lenarcic, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için şehirlerde çalışacağını söyledi.

Lenarcic, Türkiye'nin de 2016'dan beri katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destekleri koordine ettiklerini, Türkiye'ye gidecek ekiplerin bazılarının yola çıktığını belirtti.

"Ekiplerin konuşlandırılması ve gönderilmesi konusunda Türkiye ile sürekli temastayız." diyen Lenarcic, gerekli ek desteğe hazır olduklarını, haritalama gibi hizmetler için Copernicus Uydu Servisinin de aktive edildiğini, Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına uydu fotoğraflarıyla acil durum desteği verilmeye başlandığını kaydetti.

Lenarcic, Suriye’de de büyük hasar meydana geldiğini ve insani yardım programları çerçevesinde oraya da destek vereceklerini dile getirdi.

Rusya

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Türkiye, kurtarma operasyonlarını düzenleme konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip." dedi.

Peskov, şunları kaydetti:

"Rus kurtarma ekiplerinin özellikle deprem sonrası binaların dayanıklılığını tespit eden belirli sistemleri var. Etkinliğini kanıtlayan 'Struna' isimli sistem ve başka sistemler var. Burada, Türk tarafının ihtiyaçları önemli. En üst düzeyde yardımcı olmaya hazır olunduğu belirtildi. Türk dostlarımızdan sinyal bekliyoruz. Bu destek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına bağlı olacak. Genel olarak, elbette Türkiye, kurtarma operasyonlarını düzenleme konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip."

Lübnan

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini açıkladı.



Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda istisnai Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden derin üzüntü duyduklarını belirten Mikati, konuyla ilgili Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin'in Ankara'daki yetkililerle temas kurduğunu ifade etti.

Türkiye'nin enkaz altındakilerin kurtarılması için destek talebinde bulunduğunu söyleyen Mikati, sivil savunma ve ordudan arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilebileceğini, bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti.

İsrail

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.



İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz."

Cohen, acil bir yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cohen'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı dileyen Cohen'in, İsrail Dışişleri Bakanlığının ülkesinden geniş kapsamlı bir arama kurtarma ekibini en kısa sürede Türkiye'ye göndermek için çalışmalara öncülük ettiği bilgisini paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun da İsrailli mevkidaşına teşekkür ettiği, İsrail'in Türkiye'nin yanında yer almasını takdir ettiği ve böyle bir durumda "Türkiye'nin de İsrail'in yardımına geleceğini" söylediği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Türkiye'ye yardım ekibi göndermek için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle. Birleşik Krallık elinden gelen her şekilde yardıma hazırdır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından mesaj paylaşarak, Türkiye ve Suriye'de trajik can kayıpları yaşandığını belirtti.

Ülkesinin yardıma hazır olduğunu kaydeden Cleverly, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve düşüncelerimiz hayatta kalanlarla birlikte." ifadesini kullandı.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye’nin güneydoğusu ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle üzüntüsünü belirterek, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'dan, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde ve Suriye'nin buraya yakın bölgelerinde meydana gelen yıkıcı depreme ilişkin yürek burkan haberler geldiğini ifade ederek, "Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, bu feci trajediden etkilenenlere ve arama kurtarma çalışmalarına katılan herkesle birliktedir." paylaşımında bulundu.

Finlandiya

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında ise Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, "Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremle şok oldum. Düşüncelerimiz depremin kurbanları ve aileleriyle. Finlandiya yardıma hazırdır." ifadesi yer aldı.

Balkanlar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dilediğini belirtti. Vucic, "Sırbistan bu zor zamanlarda yanınızdadır ve gerekli tüm yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketi haberi beni derinden üzdü. Slovenya adına derin üzüntümüzü ifade etmek isterim. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de Twitter'dan, "Depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı Türkiye'ye en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim depremde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Türk halkının yanındayız, elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız." paylaşımında bulundu.

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik de Twitter paylaşımında, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Dodik, yaralılara acil şifa temennisinde bulunarak, RS'nin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği Twitter paylaşımında, "Türkiye'de bu sabah meydana gelen yıkıcı depremde çok sayıda can kaybı yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye ile dayanışma içindeyiz." açıklamasında bulundu.​​​​​​​

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'den gelen acı haber ve görüntüler karşısında dehşete düştük. Karadağ, kurbanların aileleri ve yaralılarla birlikte. Acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de paylaşımında, "Türkiye'de yaşanan korkunç depremin ardından, bu zor anlarda, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Twitter'dan, "Türk halkına en derin ve içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Yardım sağlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremle ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Begaj, "Ben ve Arnavutlar, bu korkunç trajedide sevdiklerini kaybeden insanların ve ailelerinin yanındayız, en içten taziyelerimizi ve dualarımızı sunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da yaptığı açıklamada, "Bu zor saatlerde Türkiye'ye elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya hazırız." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter'dan, "Kaybedilen tüm canlar için en derin başsağlığı ve etkilenen herkes için hızlı bir iyileşme dileklerimi iletiyorum. Türkiye halkıyla tam dayanışma içerisindeyiz. Kosova, Kosova Güvenlik Gücü aracılığıyla gerekli desteği sunmaya hazır." açıklamasında bulundu.

Kosova hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye desteğe hazır oldukları vurgulanarak, "Kosova hükümeti, depremzedelerin ailelerine taziyelerini sunar. Gelecek saatlerde hayatını kaybedenlerin sayısının artmamasını temenni ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kosova Cumhuriyeti ve halkı bu zor anlarda destek ve dayanışmaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücünün tüm profesyonel kapasitesiyle depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yardım sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Slovakya

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Heger, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle hayatını kaybeden ve yaşanan yıkımın kendisini derinden üzdüğünü belirterek, “Yakınlarını kaybedenlere derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum, yaralıların hızlı şekilde iyileşmelerini temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer de depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Polonya

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye'nin güneyindeki trajik depremin haberini aldım. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle. Türkiye bu zor zamanlarda Polonya'ya güvenebilir. Her an yardıma hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Twitter hesabından, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor." açıklamasında bulundu.

Letonya, Estonya ve Litvanya

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yıkıcı haberler nedeniyle duyulan üzüntü belirtilerek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, "Bu trajediden muzdarip olan herkese başsağlığı diliyoruz. Etkilenen topluluklara ve kurtarma çabalarına katılan herkese güç diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından Türkiye ve Suriye'den korkunç görüntüler geliyor. Fransa mahalli halka acil yardım sağlamaya hazırdır. Yaslı ailelere başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye’yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

Colonna, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir depremin meydana geldiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor."

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu sabah Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremlerde yaralananlara ve en savunmasız halde olan kişilere temel sağlık hizmeti desteği sağlamak için DSÖ'nün acil sağlık ekiplerinin harekete geçirildiğini belirtti.

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Türkiye ve Suriye’de çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu kaydederek, “Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla, yaralıların en hızlı şekilde iyileşmeleri temennisinde bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

İtalya

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Kahramanmaraş merkezli deprem için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin güneydoğusunu çok ciddi şekilde vuran ve çok sayıda can kaybına yol açan deprem haberini derin bir üzüntüyle öğrendim ve dikkatle takip ediyorum. Bu yas anında İtalya, dost Türk halkının acısına dayanışma duygularıyla yakındır. Bizim düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle, yaralılarla ve aynı zamanda kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyoruz. Yakınlık ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanı, İtalya Cumhuriyeti'nin ve şahsen benim en içten başsağlığı dileklerimi kabul edin." mesajını paylaştı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli bir depremin vurduğu Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla temas kuruyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, bir başka Twitter mesajında da İtalya'nın yakınlığını belirtmek ve İtalyan Sivil Savunmasının yardım için hazır olduğunu aktarmak üzere Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını da kaydetti.

İtalyan bakan, bir diğer Twitter mesajında "Yıllar süren savaşın ardından bir darbe de bugünkü depremle alan Suriye halkının da yanındayım." ifadesini kullandı.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki büyük depremin hemen ardından İtalyan kıyıları için "tsunami" uyarısı verirken, bu uyarı daha sonra kaldırıldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da deprem nedeniyle Türkiye’ye yakınlığını belirtirken, "Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyoruz. Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler zor durumdakilere yardım ve destek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Steinmeier paylaşımında, “Yaşanan ölüm ve yıkımın boyutları karşısında derin bir şok yaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ve umuyorum ki çok daha fazla kişi enkaz altından kurtarılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine yardım göndereceklerini bildirdi.

Scholz paylaşımında, "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde deprem haberlerini dehşetle takip ediyoruz. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte yas tutuyor ve enkaz altında olanlar için endişeleniyoruz. Almanya elbette yardım gönderecek." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da deprem nedeniyle oluşan yıkım görüntülerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yunan halkı ve kendi adına depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Sakelaropulu, “Dayanışma içindeyiz, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını destekliyoruz ve yaralılara acil şifa diliyoruz.” mesajını paylaştı.

Öte yandan Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras da Twitter’daki paylaşımında, Türkiye ile Suriye halklarına ve deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Uluslararası yardım her zamankinden daha çok gerekli. Yunanistan derhal yardım için hazır olduğunu duyurdu." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen deprem nedeniyle oluşan can kayıpları ve yıkım nedeniyle Yunanistan’ın duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Paylaşımda, “Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralılar ve hayat kurtarmaya çalışan arama kurtarma ekipleri ile birlikte. Yunanistan kaynaklarını seferber etti ve yardım etmeye hazır.” ifadeleri yer aldı.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da "(Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan’a bugünkü trajik depremin ardından Türk halkı için taziyelerimi sunmak isterim. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim." değerlendirmesini yaptı.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset de "Düşüncelerimiz, trajik depremin etkilediği Türkiye ve Suriye halkıyla. Mağdurların ailelerine başlığı, tüm yaralılara şifalar diliyoruz. İsviçre acil yardım sağlamaya hazır." açıklamasını yaptı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis Twitter’daki paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na baş sağlığı dileklerini ilettiğini belirterek, “İsviçre Türkiye’nin yanındadır ve insani yardım teklif etmektedir.” dedi.

Çekya

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı depremin kendisini derinden sarstığını kaydederek, "Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulunuyorum. Çekya, bugün arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderiyor." ifadesini kullandı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Türkiye'de çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olan depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Türkiye'de meydana gelen deprem sonucu insanların hayatını kaybettiğine dair haberi derin üzüntüyle öğrendiğini belirten Caparov, tüm Kırgız halkı ve şahsı adına depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği taziye mesajında, "Kırgız halkı böylesine zor bir günde Türk halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Şakiyev, mesajında, "Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli deprem haberini derin üzüntüyle öğrendim. Kırgızistan meclisi adına Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

Kulubayev, "Türkiye'nin birçok ilinde depremin yaşandığına ilişkin haberi derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in tüm vatandaşları adına, bölgemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk halkına bu zor zamanda taziyelerimi bildiririm." ifadelerine yer verdi.

İsrail'deki ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini aktaran Netanyahu, İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türk mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu ve ilgili heyetin "en kısa süre içinde yola çıkması için çalışmalarını tamamlayacaklarını" kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

Macaristan

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye'den gelen trajik haberleri duyduğumda şok oldum." diyerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti.

Letonya

Depreme ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla ilgili yıkıcı haberler var." İfadelerini kullandı.

Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim.”

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa üyesi olan Türkiye ile Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kluge, "DSÖ Avrupa, bu trajediye müdahalede Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'ya desteğini de taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremdeki can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yollayarak taziyelerini iletti.

Mirziyoyev, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada da Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem haberini derin üzüntüyle öğrendikleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Depremde hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Pakistan’a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad’ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan’ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.

Başbakan Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye, Suriye ve Lübnan ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Depremden etkilenenlerin sağlık ve güvenliği için duacı olduklarını kaydeden Dibeybe, "Türkiye, Suriye ve Lübnan'daki kardeşlerimize taziyelerimi sunuyorum; ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Halen enkaz altındakilerin de sağlıkla kurtulmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini sunduğunu aktardı.

Menguş, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Haberi alır almaz, yıkıcı deprem felaketiyle karşı karşıya kalan Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için kardeşim Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradım. En derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki olağan basın toplantısında, depremle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaslı ailelerine sabır diliyoruz. Umarız evlerini en kısa sürede yeniden inşa ederler.” dedi.

Çin’in Türkiye’deki diplomatik temsilciliği ve konsolosluklarının en kısa zamanda acil durum mekanizmasını devreye sokacağını ve depremden etkilenen Çin vatandaşları ile ilgili bilgi toplayacaklarını dile getiren Sözcü Mao, şunları kaydetti:

“Şu ana dek (Çin vatandaşlarından) can kaybı bildirilmedi. Sahadaki durumu yakından izliyoruz ve ihtiyaç duyan vatandaşlara konsolosluk koruması sağlayacağız. Vatandaşlarımıza depremin artçı etkilerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz."

Doğu Afrika birliklerinden Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Yönetici Sekreteri Workneh Gebeyehu, Türkiye'de yıkıma ve can kayıplarına yol açan trajik depremden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gebeyehu, Türkiye hükümeti ve halkına en derin başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.

Etiyopya

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralananlara acil şifalar diledi.

Gambiya

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir depremin yıkıcı haberini öğrendik." ifadesini kullandı.

Barrow, Gambiyalılar adına depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Somali

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter'dan, "Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerde hayatını kaybeden dost ve kardeş ülke Türkiye vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Onlarca binanın yıkıldığı depremde hayatını kaybeden yüzlerce şehit için Türkiye ve Suriye'ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, Filistin'in Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenler için Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin sunulduğu kaydedilen açıklamada, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.

İranlı yetkili, ihtiyaç duyulması halinde İran'ın komşuluk ve dostluk ilişkileri çerçevesinde iki ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu da kaydetti.