Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem, 2 yorum

AFAD verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede yaşandı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'ÜN YORUMU

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun.

Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/GFnR4t5iGP — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 22, 2025

PROF. DR. AHMET ERCAN'IN YORUMU

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından, "GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez" mesajını paylaştı.

GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez.https://t.co/8Xj8ZmvUVs pic.twitter.com/FFIzdWXZGD — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 22, 2025



