Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2025 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme tarihleri, sürücülerin gündemindeki yoğun araştırma konularından biri haline geldi. Olası cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına sürücüler, konu hakkında net bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda, "Ehliyet yenileme son gün ne zaman?" sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerini kullanan milyonlarca vatandaş için önemli bir uyarı geldi. 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gereken eski ehliyetler için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, şu ana kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Ancak hala 4 milyon 237 bin kişinin eski sürücü belgesini kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Eski tip sürücü belgesi sahiplerinin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemini tamamlamaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için belirlenen 31 Temmuz 2025 tarihi büyük önem taşıyor. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlayan sürücüler, yalnızca 15 lira ödeyerek belgelerini yeni tip ehliyetlerle değiştirebilecek.

Ancak, 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu süreçte yenileme yapmayanlar için ücret ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfı sürücü belgeleri için bu ücretin 7 bin 438 liraya yükseleceği belirtildi. Sürücülerin mağdur olmaması adına belirtilen son tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları çağrısı yapılıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için talep edilen belgeler şunlardır:

Eski tip sürücü belgesi,

Sürücü sağlık raporu,

Biyometrik fotoğraf,

Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

Başvuru yapacak vatandaşların ayrıca, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması zorunluluğu belirtildi.

Yenileme ücreti olarak belirlenen 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 liralık ödemenin, vergi dairesi müdürlüklerine veya internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet Yenileme Rehberi: Adım Adım Randevu ve Belge İşlemleri

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru süreci ve gerekli belgeler netleşti. İşte ehliyet yenileme randevusundan yeni ehliyetin teslimatına kadar adım adım yapılması gerekenler:

1. Randevu Alımı:

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Randevu, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden herhangi bir nüfus müdürlüğü için oluşturulabilir.

2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması:

Başvuru esnasında sunulması gereken belgeler şunlardır:

Eski tip sürücü belgesi

15 liralık (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemenin yapıldığına dair dekont. Bu ödeme, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş ve 2 yıl geçerliliği olan sürücü sağlık raporu.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

3. Başvuru İşlemi:

Hazırlanan belgelerle birlikte, alınan randevu saatinde veya randevusuz olarak (randevu alınması bekleme süresini kısaltacağından tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştirilir.

4. Geçici Belge Kullanımı ve Kişiselleştirme Süreci:

Başvuru tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştirilir. Bu süreçte ve yeni ehliyetin teslimatına kadar, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilirler.

5. Yeni Ehliyetin Teslimatı:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi, PTT aracılığıyla başvuru esnasında belirtilen adrese veya başvuru sırasında belirlenebilecek iki kişiden birine teslim edilir. Teslimat süreleri; 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün ve ilçelere ise 4 gün olarak planlanmaktadır.