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Ekonomi güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 97,6 değerini aldı.

29 Aralık 2022 | 10:33
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Ekonomi güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda 96,9 iken aralıkta yüzde 0,7 artarak 97,6 oldu.

Tüketici güven endeksi ise aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 75,6'ya geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,3 artarak 101,6'ya çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselişle 120,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 yükselerek 127,5'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 92,6'ya çıktı.

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