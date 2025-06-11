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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

11 Haziran 2025 | 09:49
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci​​​​​​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İhracatta rekabetçilik analizi, enerjide genel görünüm, konut ve kira fiyatlarındaki son dönem gelişmeler ve özel istihdam bürolarının etki değerlendirme analizi gündem başlıklarıyla gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

 

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Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
Coca-Cola'dan kredi notu açıklaması
Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
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