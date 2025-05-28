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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.

28 Mayıs 2025 | 10:35
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

  • Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. 
  • Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.
  • Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.
  • Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.
  • Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,8 
Temmuz101,794,399,694,4 
Ağustos102,694,994,493,1 
Eylül104,39595,695 
Ekim103,397,996,898,1 
Kasım101,597,695,497,2 
Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​

 

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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
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Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
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