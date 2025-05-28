Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
- Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu.
- Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.
- Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.
- Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/yıllar
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|96,7
|102,3
|99,7
|99,6
|99,7
|Şubat
|96
|99,5
|99,3
|99,2
|99,2
|Mart
|99,5
|96,5
|99,1
|100,3
|100,8
|Nisan
|94,2
|95,8
|102,6
|99,2
|96,6
|Mayıs
|93
|98
|104,1
|98,3
|96,7
|Haziran
|98,7
|94,8
|101,5
|95,8
|Temmuz
|101,7
|94,3
|99,6
|94,4
|Ağustos
|102,6
|94,9
|94,4
|93,1
|Eylül
|104,3
|95
|95,6
|95
|Ekim
|103,3
|97,9
|96,8
|98,1
|Kasım
|101,5
|97,6
|95,4
|97,2
|Aralık
|99,7
|98,4
|96,5
|98,9
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