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  • Ekonomistler, 2023 için büyüme tahmininde oldukça 'temkinli'

Ekonomistler, 2023 için büyüme tahmininde oldukça 'temkinli'

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl ülkelerindeki ekonomik büyüme konusunda oldukça "temkinli" görüş belirtti.

13 Şubat 2023 | 15:29
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Ekonomistler, 2023 için büyüme tahmininde oldukça 'temkinli'

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (KOF), 3 ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, küresel ekonomik büyüme, bu yıl yüzde 2,8'e inecek. Bu yılki düşüşün ardından küresel büyüme, gelecek yıl yüzde 3,3'e, 2026'da da yüzde 3,8'e yükselecek.

Bu yıl için beklenen büyüme oranının Kovid-19 salgını öncesi 10 yıldaki ortalama küresel ekonomik büyüme oranının yaklaşık yüzde 0,4 altında olduğu belirtildi.

2023 ekonomik büyüme beklentileri Güney Asya için yüzde 4,7, Batı Afrika için yüzde 5,2 ve Orta Afrika için yüzde 4,7 ile küresel ortalamanın üzerinde oldu.

Ifo araştırmacısı Klaus Gründler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu da (bu yıl yüzde 2,8 büyüme) uzmanlarımızın küresel bir durgunluğun giderek daha az olası hale geldiğine inandıkları anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ankete 7-21 Aralık 2022'de 133 ülkeden 1.537 ekonomist katıldı.

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