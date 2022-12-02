ARA
Bist 100
5209,98
4,09%
Bist 100
Dolar/TL
18,6438
0,0023%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6904
0,2825%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0561
0,2587%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1073,04
-0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomistler enflasyonda düşüş bekliyor

02 Aralık 2022 | 14:37
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
0
Ekonomistler enflasyonda düşüş bekliyor










AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını beklerken, yıllık yüzde 84,78'e gerilemesini bekliyor. 

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.


Etiketler
Manşet
0
  • ALTIN GRAM - TL 1073,04 -0,39%
  • ALTIN ONS 1790,13 -0,38%
  • BIST 100 5209,98 4,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6438 0,0023%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6904 0,2825%
  • EURO/USD 1,0561 0,2587%
  • INGILIZ STERLINI 1,2288 0,24965%
  • JAPON YENI 136,996 0,281%
  • KANADA DOLARI 1,36714 0,17439%
  • RUS RUBLESI 62,925 -0,7492%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL