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  • Ekonomistler sanayi üretiminde daralmanın devam etmesini bekliyor

Ekonomistler sanayi üretiminde daralmanın devam etmesini bekliyor

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

09 Aralık 2022 | 14:55
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Ekonomistler sanayi üretiminde daralmanın devam etmesini bekliyor

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Aralık Salı günü açıklanacak Ekim 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 0,3 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,9 düşüş ila yüzde 0,75 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi eylülde aylık yüzde 1,6 azalırken, yıllık yüzde 0,4 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 0,4 yükselmişti.

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