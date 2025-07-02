ARA
DOLAR
39,79
-0,12%
DOLAR
EURO
46,96
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
4267,06
-0,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
10160,23
0,79%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödeme" önerisi

Elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödeme" önerisi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğal gaz faturalarında kısmi ödeme yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuracaklarını söyledi.

02 Temmuz 2025 | 16:54
Elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödeme" önerisi

Şahin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, son ödeme tarihinde faturalarını ödemek isteyen vatandaşların kurumlarla ilgili yaşadığı sorunu anlattı.

Faturayı tamamen ödeyemeyen vatandaşların kısmi ödeme yapıp faiz borcuna girmek istemediğini belirten Şahin, kurumların bu duruma izin vermediğini ifade etti.

Uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini savunan Şahin, şöyle konuştu:

"Diyelim ki bir vatandaş son gün doğal gaz faturasını ödemeye gidiyor, fatura bedeli 10 bin lira ve cebinde 9 bin 500 lirası var. Karşı taraf 'Ya tam ödeyeceksiniz ya hiç' diyor. Bizim aynı zamanda o kurumlara verdiğimiz bir depozito da var. Biz o depozitoyu niye verdik? Depozitonuzdan oraya koyarsınız, faiz işletmezsiniz ve süre verir, 10 gün içerisinde tamamlayın dersiniz. Vatandaşın kısmi ödemesi kabul edilsin."

Şahin, faturalarda kısmi ödeme için EPDK'ye müracaatta bulunacaklarını kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4267,06 -0,22%
  • ALTIN ONS 3335,49 -0,1%
  • BIST 100 10160,23 0,79%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,064 0,458%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36519 0,04544%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,61 0,2011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7905 -0,1175%
  • EURO/DOLAR 1,176 -0,4023%
  • EURO/TURK LIRASI 46,9566 -0,1671%
  • STERLIN/DOLAR 1,3587 -1,16066%
Borsa Haberleri
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}