Business Insider’ın, Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk’la ilgili haberinde, Musk’ın 2016 yılında özel bir jette uçuş görevlisini taciz etmekle suçlandığı iddiasını duyurdu. Haberde, Musk’ın kendisini ifşa etmekle suçlayan özel jet uçuş görevlisinin cinsel taciz iddiasını kapatmak için 2018’de 250.000 dolar ödediği iddiası da yer aldı. Makale, uçuş görevlisinin arkadaşı olduğunu söyleyen isimsiz bir kişiden alıntı yaptı.

Elon Musk ise iddiayı yalanladı ve bu tür saldırıların politik bir motivasyonu olduğunu söyledi.

Elon Musk haberdeki iddiaları “tamamen gerçek dışı” olarak nitelendirdi. Musk, iddiayı ortaya atanları yalancılıkla suçladı ve Twitter şirketini satın alma girişiminin önüne geçebilmek için kendisine bu iftiranın atıldığı görüşünü dile getirdi.

Musk “Eğer cinsel tacize meyilli biri olsaydım 30 yıllık kariyerimde böyle bir şey ilk kez gün ışığına çıkmazdı” dedi. Bir sonraki paylaşımında ise “Bu saçma iddialar gerçek dışı” diyerek haberde iddialarına yer verilen kadını ‘yalancılıkla’ suçladı.

MUSK’A GÖRE SİYASİ SALDIRI

Musk, birkaç gün önce kendisine yönelik saldırıların artacağı yönünde bir mesaj paylaşmıştı. Musk’a göre bu saldırıların siyasi yönü buluyor ve iddialarla ilgili yaptığı açıklamada “Bana yönelik saldırılara siyasi mercekten bakılmalıdır. Bu, onların alçak ve standart oyunlarıdır. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkı için savaşmaktan alıkoyamaz.” dedi.