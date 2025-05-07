Emekli Promosyonlarında Mayıs 2025 güncel rakamlar: Bankalardan 27 Bin TL'ye varan kampanyalar

15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak SGK emeklileri, 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca her ay 1.000 TL harcamaya karşılık ayda 1.000 TL olmak üzere toplam 5.000 TL nakit iade ile 25.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL ve kredi kartı ile 1.000 TL harcama için 2.000 TL ek ödül fırsatları da bulunuyor.