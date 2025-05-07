Emekli Promosyonlarında Mayıs 2025 güncel rakamlar: Bankalardan 27 Bin TL'ye varan kampanyalar

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaş müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini korumak amacıyla promosyon kampanyalarını yeniledi. Genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında verilen bu promosyonlar, emeklilerin bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. İşte Mayıs 2025 itibarıyla öne çıkan bazı bankaların güncel emekli promosyon teklifleri;
1 Akbank
Akbank, 01 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül seçeneği sunmuştu.
2 Albaraka
14 Ekim - 30 Mayıs tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon veriliyor. Ek olarak, 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 TL ve yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL (toplamda 3.000 TL'ye kadar) olmak üzere 4.400 TL’e ek ödeme sunuluyor.
3 DenizBank
Maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl süreyle maaş alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünleri kullananlara maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyonla toplamda 20.000 TL'ye varan nakit imkanı sağlanıyor.
4 Garanti BBVA
1 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya ile emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon veriliyor.
5 Halkbank
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon alabiliyor.
6 ING Bank
Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlar, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon imkanından faydalanabiliyor. Yeni emekliler ve EYT'liler de bu kampanyadan yararlanabiliyor.
7 Türkiye İş Bankası:
5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için Türkiye İş Bankası'nı tercih eden veya maaşını bu bankaya taşıyan SGK emeklilerine 21.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
8 QNB:
Banka, emeklilere 15.000 TL‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan bir emeklilik ödülü paketi sunuyor.
9 VakıfBank:
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklileri için sunulan kampanya dikkat çekiyor. Banka, 12.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde 10 ayda toplam 15.000 TL'ye varan nakit ödeme ile toplamda 27.000 TL'ye varan bir fırsat sunuyor. Kampanya 1 Şubat 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli. Promosyon miktarı, aylık maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.
10 Yapı Kredi:
15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak SGK emeklileri, 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca her ay 1.000 TL harcamaya karşılık ayda 1.000 TL olmak üzere toplam 5.000 TL nakit iade ile 25.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL ve kredi kartı ile 1.000 TL harcama için 2.000 TL ek ödül fırsatları da bulunuyor.