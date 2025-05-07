ARA
DOLAR
38,64
0,05%
DOLAR
EURO
43,93
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
4216,06
-1,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9074,62
-0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Emekli Promosyonlarında Mayıs 2025 güncel rakamlar: Bankalardan 27 Bin TL'ye varan kampanyalar

Emekli Promosyonlarında Mayıs 2025 güncel rakamlar: Bankalardan 27 Bin TL'ye varan kampanyalar

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonları, Mayıs 2025 itibarıyla güncellenerek emeklilere kampanyalar sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını taşıma veya yeni emeklilikte banka tercihi yapma aşamasındaki vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon tutarları, ek avantajlarla birlikte 27 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Bu durum, emekliler arasında "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusunu bir kez daha gündemin zirvesine taşıdı.

07 Mayıs 2025 | 18:29
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2025 | 18:31
Emekli Promosyonlarında Mayıs 2025 güncel rakamlar: Bankalardan 27 Bin TL'ye varan kampanyalar

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaş müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini korumak amacıyla promosyon kampanyalarını yeniledi. Genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında verilen bu promosyonlar, emeklilerin bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. İşte Mayıs 2025 itibarıyla öne çıkan bazı bankaların güncel emekli promosyon teklifleri;

1 Akbank

Akbank

Akbank, 01 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül seçeneği sunmuştu.

2 Albaraka

Albaraka

14 Ekim - 30 Mayıs tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon veriliyor. Ek olarak, 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 TL ve yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL (toplamda 3.000 TL'ye kadar) olmak üzere 4.400 TL’e ek ödeme sunuluyor.

3 DenizBank

DenizBank

Maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl süreyle maaş alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünleri kullananlara maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyonla toplamda 20.000 TL'ye varan nakit imkanı sağlanıyor.

4 Garanti BBVA

Garanti BBVA

1 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya ile emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon veriliyor.

5 Halkbank

Halkbank

 Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon alabiliyor.

6 ING Bank

ING Bank

Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlar, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon imkanından faydalanabiliyor. Yeni emekliler ve EYT'liler de bu kampanyadan yararlanabiliyor.

7 Türkiye İş Bankası:

Türkiye İş Bankası:

 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için Türkiye İş Bankası'nı tercih eden veya maaşını bu bankaya taşıyan SGK emeklilerine 21.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.

8 QNB:

QNB:

Banka, emeklilere 15.000 TL‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan bir emeklilik ödülü paketi sunuyor.

 

9 VakıfBank:

VakıfBank:

Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklileri için sunulan kampanya dikkat çekiyor. Banka, 12.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde 10 ayda toplam 15.000 TL'ye varan nakit ödeme ile toplamda 27.000 TL'ye varan bir fırsat sunuyor. Kampanya 1 Şubat 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli. Promosyon miktarı, aylık maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

 

10 Yapı Kredi:

Yapı Kredi:

15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak SGK emeklileri, 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca her ay 1.000 TL harcamaya karşılık ayda 1.000 TL olmak üzere toplam 5.000 TL nakit iade ile 25.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 2.500 TL ve kredi kartı ile 1.000 TL harcama için 2.000 TL ek ödül fırsatları da bulunuyor.

 

11 Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası:

SGK emekli maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile almayı taahhüt eden müşterilere, maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4216,06 -1,04%
  • ALTIN ONS 3393,61 -1,08%
  • BIST 100 9074,62 -0,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,995 0,351%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38012 0,17929%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,625 -0,7692%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6417 0,0487%
  • EURO/DOLAR 1,1357 -0,1051%
  • EURO/TURK LIRASI 43,9332 0,0465%
  • STERLIN/DOLAR 1,33367 -0,24198%
Borsa Haberleri
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL