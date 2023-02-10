ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8329
0,017%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1154
-0,475%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0681
-0,4891%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1125,84
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.

10 Şubat 2023 | 17:30
Son Güncellenme: 10 Şubat 2023 | 18:08
0
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.

SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1125,84 -0,05%
  • ALTIN ONS 1859,38 -0,08%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8329 0,017%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1154 -0,475%
  • EURO/USD 1,0681 -0,4891%
  • INGILIZ STERLINI 1,2073 -0,36148%
  • JAPON YENI 131,456 -0,125%
  • KANADA DOLARI 1,33463 -0,85578%
  • RUS RUBLESI 73,65 0,8145%
Günün En Çok Okunanları
Deprem felaketinde acı tablo ağırlaşıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Enkazdan mucize kurtuluşlar
Enkazdan mucize kurtuluşlar
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
AFAD depremlere ilişkin ön raporunu hazırladı
GERİ
İLERİ
Deprem felaketinde acı tablo ağırlaşıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Enkazdan mucize kurtuluşlar
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Enkazdan mucize kurtuluşlar
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Enkazdan mucize kurtuluşlar
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL