Empatiyi ve gönüllüğü artıran müze 12'nci yılını kutluyor

2013 yılında Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından kurulan İstanbul Diyalog Müzesi 12’nci kuruluş yılı nedeniyle bu döneme kadar yarattığı sosyal etkiyi ölçümleyen bir araştırma ön raporu hazırladı.

Duyulmayanı duyulur, görülmeyeni görülebilir kılmak hedefiyle işitme ve görme engelli bireylerle empati yapılması amacıyla kurulan İstanbul Diyalog Müzesi, Gayrettepe Metro İstasyonu’nda yer alıyor. Müzenin “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” sergileri, ziyaretçileri sırasıyla görme ve işitme engellilik deneyimleriyle karşı karşıya getiriyor. Rehberliğini görme ve işitme engelli bireylerin yaptığı bu sergiler, yalnızca duyulara değil, ön yargılara ve kalıplara da meydan okuyor.

İŞARET DİLİYLE SİPARİŞ VERİLEBİLEN İLK KAFE

Türkiye’nin işaret diliyle hizmet veren ilk kafesi olma özelliği taşıyan Diyalog Cafe de müzenin giriş alanında bulunuyor. Misafirler, konuşma olmadan da iletişim kurmanın pekala mümkün olabildiğini ve nefis kahveler satın alabileceğini gözlemleme şansı buluyor.

Yayımlanan raporla ilgili DİSODER Başkanı ve İstanbul Diyalog Müzesi Kurucusu Hakan Elbir, şu değerlendirmede bulunuyor: “Sosyal etki ölçümünü yalnızca bir hesap verme aracı olarak değil, diyaloğun gerçekten neyi dönüştürdüğünü anlamanın samimi bir yolu olarak görüyoruz. İstanbul Diyalog Müzesi olarak, empatiyi davranışa, farkındalığı eyleme dönüştürmeye kararlıyız. Ön rapor, müzenin ziyaretçileri ve rehberleriyle yapılan ölçümleri içerirken; yakın bir zamanda tamamlanacak final raporda baristalar, müze çalışanları, aileler ve Diyalog Cafe müşterilerinin katılım gösterdiği çok daha geniş çaplı bir etki analizi sonuçlarını görebilmek mümkün olacak.”

Müzenin, dünyada metro istasyonunda konumlanan ilk Diyalog Müzesi olduğuna dikkat çeken Elbir ayrıca, İstanbul Diyalog Müzesi’nin yakında İstanbul’un Anadolu yakasında da bir şube açacağını söylüyor.

MARKALARIN SAMİMİYET SINAVI

Etkinlikte görüşlerini paylaşan FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula da son dönemde dünyada markaların çeşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) projelerinin azalmaya başladığını söyleyerek, “Bu, bizim için bir fırsat. Burada markaların samimiyetleri ortaya çıkacak” diye konuşuyor.

Rapor için 1.000’e yakın katılımcıdan toplanan verilerin, müzenin özellikle 15–30 yaş arasındaki gençlerde empati, gönüllülük eğilimi ve engellilik bilinci konularında belirgin dönüşümler yarattığını gösterdiğini bildiren İstanbul Diyalog Müzesi Direktörü Nilay Goncagül ise “Lisans ve lise düzeyindeki katılımcılar arasında empati skorlarında yüzde 40’ın üzerinde artış gözlemlenirken gönüllülüğe yönelme oranı yüzde 60’lara ulaşıyor” diyor.

2 BİN METROBÜS ŞOFÖRÜ EĞİTİM ALDI

İstanbul Diyalog Müzesi olarak şirketlere kurumsal farkındalık eğitimleri sunduklarını ve İstanbul’daki 2 binden fazla metrobüs şoförünü eğittiklerini de sözlerine ekleyen Goncagül, ziyaretçilerin müze deneyiminin ardından yaşadıkları değişime ilişkin de bilgi veriyor.

Buna göre;