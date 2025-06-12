En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 temmuz emekli maaş zammı beklentisi

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarına yansıyacak zam oranının ne kadar olacağını büyük bir merakla bekliyor. Bu süreçte, uzmanlardan ve ekonomistlerden tahmini zam oranları paylaşılmaya devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında ne kadar olacağı konuşuluyor? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammına ilişkin son beklentiler..

EMEKLİ MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

NOT: Aşağıdaki yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon beklentisine göre yapılmıştır. Kesin zam oranları 3 Temmuz’da ilan edilecek enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

NTV’nin haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranı için Haziran ayı enflasyon verilerini bekliyor. Açıklanan son verilere göre, ilk beş aylık enflasyon oranı yüzde 15.09 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1.53 artış gösteren enflasyon, emeklilerin alacağı zammın temelini oluşturuyor.

Haziran Enflasyonu Beklentileri ve Maaşlara Etkisi

Piyasa beklentileri, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 seviyelerinde olması yönünde. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin alacağı toplam zam oranı yüzde 17.09'a ulaşacak. Bu senaryoda, şu an 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşına 2 bin 472 liralık bir artış gelecek ve maaş 16 bin 941 liraya yükselecek.

Eğer Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.5 olarak gerçekleşirse, toplam enflasyon yüzde 16.59 olacak. Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 2 bin 400 lira artarak 16 bin 869 liraya çıkacak.

Örnek Zam Hesaplamaları

16 bin lira maaş alan bir emekli: Haziran enflasyonunun yüzde 2 açıklanması durumunda 2 bin 734 lira zam alarak maaşı 18 bin 784 liraya ulaşacak.

18 bin lira maaş alan bir emekli: Benzer senaryoda 3 bin 76 lira zam ile maaşı 21 bin 76 liraya yükselecek.

20 bin lira maaş alan bir emekli: Aylığına 3 bin 418 lira artış gelecek ve maaşı 23 bin 418 liraya yükselecek.

Emekliler, kesin zam oranlarının açıklanacağı Temmuz ayını sabırsızlıkla bekliyor.