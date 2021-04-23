Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Mart 2021 dönemi sonuçları yenilenen yapısı ile açıklandı. Rapora göre esnaf tüketiciden veresiye yerine kredi kartıyla alışveriş yapmalarını bekliyor. ‘Aşı olurum’ diyen esnafın oranı 20 puanlık artışla yüzde 58’e yükselirken bayram ve bahar umutları artırıyor

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu, Mart 2021 döneminde yenilenen yapısı ile açıklandı. Rapora göre küçük esnaf artık tüketicileri veresiye yerine kredi kartına yönlendiriyor. ‘Aşı olurum’ diyen esnafın oranı 20 puanlık artışla yüzde 58’e yükselirken bayram ve bahar umutları artırıyor. Rapora göre bu yıl ilk çeyrekte borcum var diyen esnafın oranı yüzde 65 oldu. Yüzde 30’u hem bireysel hem ticari kredim var dedi. Kredi borcum var diyen yüzde 65’in yüzde 10’u tekrar kredi çekmeyi planlıyor.

Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın CEO’su Bülent Peker, Türkiye’de ilk kez REM People tarafından hazırlanan ve küçük esnafa yönelik değerli veriler içeren raporun ayrıntılarını ve yenilikleri şöyle anlatıyor:

“Geçen yıl Esnaf Barometresi’ne başladığımızda salgın da patlak vermişti. Toplamda 1.4 trilyon liralık büyüklüğe sahip Türkiye perakende pazarı her şeyden habersiz yılı yüzde 10’luk büyüle ile kapatmayı planlıyordu. Ancak yılın ilk çeyreği umutlu başlasa da kısa süre sonra salgına teslim olduk. İlk kapanmalarla tüketiciler marketlere ve küçük esnafa koştu. Stoklar kısa süre tükense de hızla toparlandı. Geçen yıl AVM ve mağazaların kapanmasıyla tüketiciler online ticarete ve küçük esnafa doğru yöneldi. İlk dalga küçük esnafı da büyüttü. Bu süreçte ayrıca veresiye defterinin yerini kredi kartının almasına da neden oldu ve alışkanlıklar değişti. Yemek kartlarının alışverişte kullanıldığı ve geri dönülemeyecek trendlerin başladığı bir yıl oldu 2020. Bu yılın ise aşıyla beraber temkinli bir açılma yılı olmasını bekliyoruz. Esnaf Barometresi’yle birlikte 2 milyondan fazla kişinin geçimini sağlayan 300 bin küçük esnafın röntgenini çekmeye devam edeceğiz.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 1.500 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Mart’21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Veresiye düştü kart kullanımı arttı

Bakkallarda kredi kartı ile yapılan ödemelerin aylık ciro içindeki payı, 3 aylık artış trendiyle yüzde 29’dan yüzde 32’ye yükseldi. Buna karşın veresiyenin payı 3 aylık düşüş trendiyle birlikte yüzde 9’dan yüzde 7’ye düştü. Kendisi de finansal zorluk içinde olan bakkal esnafı, vatandaşın veresiye yazdırma talebini kredi kartına yönlendirdi.

Kısıtlamaların gevşemesi nefes aldırdı

Mart döneminde hafta sonu yasaklarının kaldırılması gibi kısıtlamaların kısmen de olsa gevşetilmesi esnafın iş yapma seviyesini artırmıştı. Bu durum Mali Durum alt endeksinin 3,2 puan yükselmesine katkı sağladı. Mart ayında Güven Endeksi 0,4 puanlık artışla 10,6 olarak gerçekleşti.

Ticaret endeksi yükseldi

Ticaret Endeksi 1 puan artarak 10,8’e çıktı. Mart döneminde kısıtlamaların gevşetilmesi iş yapma seviyesinin artmasında etkili oldu.

Akşam erken kapanış zorluyor

Esnafın kısıtlamalar konusundaki diğer beklentisi en azından çalışma saatleri kısıtlamasının gözden geçirilmesi yönünde. En çok iş yaptıkları akşam saatlerinde erkenden kapatmak iş yapmalarının önünde ciddi engel olarak görülmeye devam ediyor. Her ne kadar önceki döneme göre iş yapma seviyesinde artış görülse de genel trend hala çok düşük seviyede seyrediyor.

Bayram ve bahar umudu

Salgın ve ekonomik durum nedeniyle olumsuzluk yaşayan esnaf, bu dönemde ramazan ayı ve bahar aylarının gelmesiyle umudunu sürdürüyor.

Salgın kaygısı devam ediyor

Mart döneminde görüşülen geleneksel kanal esnafının yüzde 68’i salgından endişe ediyor. Ancak bu grubun içindeki “kesinlikle endişe ediyorum” diyerek kaygısı yüksek olanlar yüzde 38 ile bir önceki döneme göre anlamlı derecede yükseldi.

‘Aşı olurum’’ diyenler arttı

Buna bağlı olarak da “Aşı olurum” diyenlerin oranı ise bir önceki döneme göre 20 puan artarak yüzde 58’e yükseldi. Vakaların dramatik olarak artması ve bireylerin tedbirlere uyum göstermediğini düşünmeleri esnafın içinde bulunduğumuz süreçte kaygısının artmasına neden oldu.

Tam kapanma istiyorlar

Esnaf kesimi belirli bir süre için tam kapanmaya gidilmesinin en etkin yöntem olduğunu düşünüyor. Esnafın yüzde 20’si kurumsal ve bireysel etkinliklerin vaka sayısının artmasında etkili olduğunu söylüyor.

Hibe desteği bekliyor

Ekonomik yönden alınan tedbirlerde ise esnafın yüzde 32 gibi ciddi çoğunluğu sağlanan desteklerden yararlanamadığını belirtirken, yararlanan yüzde 25’lik kesim ise bu destekleri yetersiz görüyor. Esnafın asıl beklentisi karşılıksız hibe desteği, vergi affı gibi daha etkin maddi desteğinin sağlanması.

REM Esnaf Barometresi yenilendi

2020 yılından bu yana Türkiye’de geleneksel kanal esnafına yönelik kapsamlı araştırma sonuçları sunan REM Esnaf Barometresi yenilendi. NUTS2 örnekleminde bakkal, büfe, kuruyemiş ve orta market detayında raporlanan satış noktası sayısı 1.500’e yükseldi. REM Esnaf Barometresi’nde esnafın demografik bilgileri, satış noktalarının segmentasyonu, mevcut ekonomik durum ve beklentileri, ticaret durumu ve kıyaslamalarına yer veriliyor. Ayrıca esnafın çalıştığı tüm üretici firmalardan memnuniyetlerinin de takip edildiği, REM Esnaf Barometresi yenilenen yapısında Omnibus araştırmalara da imkân sağlıyor. Özel olarak merak edilen soruların sorulabildiği ve anlık olarak takibi yapılabilen Omnibus paneline herkes katılabiliyor.