Eti Alüminyum'un Konya'daki yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Geçen yıl 1 Aralık'ta başlayan projenin öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 10 milyon 545 bin 522 lira olarak tespit edildi. Yatırımla öngörülen ilave istihdam 285, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 45 oldu.

Yatırım süresi sonunda yılda 100 bin ton sıcak ve/veya soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretilmesi planlanıyor.

Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 75 milyon TL), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) gibi teşviklerden yararlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar devam edecek.

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek.

Karar hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanınca yürütülecek.