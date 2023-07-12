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Evde bakım maaşı Temmuz ayı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarına evde bakım maaşı yatırılıyor. Peki Evde bakım maaşı Temmuz ayı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

12 Temmuz 2023 | 14:48
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2023 | 14:54
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Evde bakım maaşı Temmuz ayı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Evde bakım maaşı Temmuz ayı yattı mı? 

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.

2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.

Öte yandan  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı kaydedildi.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası 

Evde bakım maaşı farklı tarihlerde yattığından e-Devlet üzerinden ödeme sorgulama ekranı bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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