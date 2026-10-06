Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,5000000 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4250000 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 43,38 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)