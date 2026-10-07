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  • Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 2 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5995203 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,5095923 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 53,55 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Pay Başına Brüt Temettü: 7,8201106 TL

Pay Başına Net Temettü: 6,6470940 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 187,18 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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