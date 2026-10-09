Arap Büyükelçileri ve Arap Devletleri Ligi Temsilciliği 17. Boğaziçi Zirvesi için Ankara’da buluştu

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından “Dönüşen Dünyada Denge Arayışı” temasıyla 5-6 Kasım'da Four Seasons Hotel İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Zirvesi'ne yaklaşık 70 ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri, diplomatlar, iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılması bekleniyor.

Her sene gündem yaratan konularıyla öne çıkan Boğaziçi Zirvesi öncesinde geleneksel hale gelen Büyükelçiler Toplantısı’nın 15’incisi Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda 23 büyükelçi ve Arap Devletleri Ligi Temsilcileri bir araya gelirken, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil ise 15. Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı’nın, Boğaziçi Zirvesi’nin uluslararası niteliğini güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

23 büyükelçi ve Arap Devletleri Ligi Temsilcileri’nin Ankara’da bir araya gelmesinin Türkiye’nin bölgeyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerine yönelik güçlü ilgiyi gösterdiğini belirten Özgencil, büyükelçilerin zirvenin kendi ülkelerinde duyurulması ve yeni katılımcıların İstanbul’a kazandırılması açısından da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Özgencil, “Büyükelçilerle yıllardır kurduğumuz bu güçlü iletişim, Boğaziçi Zirvesi’nin yalnızca bir zirve olmanın ötesine geçerek ülkeler arasında yeni bağlantılar kurulmasına imkan sağlayan bir platform haline gelmesinde önemli rol oynuyor. Bu yıl ‘Dönüşen Dünyada Denge Arayışı’ temasıyla dünyadaki dönüşümü ve yeni dengeleri konuşurken, farklı coğrafyaların temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Türkiye ile Arap dünyası arasındaki iş birliği stratejik seviyeye taşınmalı"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arap Devletleri Ligi Büyükelçisi Dr. Malek Mousli, Boğaziçi Zirvesi’nin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirtti. Zirvenin önceki yıllardaki çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu yılki organizasyonun da başarılı geçeceğine inandığını ifade eden Büyükelçi Mousli, Arap ülkelerinin büyükelçilerini zirveye katkı sağlamaya ve katılım göstermeye teşvik ettiğini söyledi.

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin sağlık ve tarım başta olmak üzere farklı alanlara yayılması gerektiğine dikkat çeken Büyükelçi Mousli, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye ile Arap dünyası arasındaki coğrafi yakınlığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Büyükelçi Mousli, Türkiye’nin enerji ve çeşitli ürünlerin Arap ülkelerinden Avrupa’ya kara ve deniz yoluyla ulaştırılmasında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, Türkiye-Arap dünyası ilişkilerinin diplomatik boyutun ötesinde daha stratejik bir seviyeye taşınması gerektiğini söyledi.

Ürdün'den enerji ve demiryolu vurgusu

Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi Hazım İssam Al Khatib Al Tamımı ise Boğaziçi Zirvesi’ne daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılacaklarını belirterek, zirvenin gündeminin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte önem taşıyan konuları kapsadığını söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasında farklı alanlarda ortak projelerin bulunduğunu ifade eden Tamımı, özellikle enerji alanında Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanabileceklerini belirtti. Bölgesel ulaşım açısından demiryolu projelerinin de önemli bir potansiyel taşıdığını dile getiren Tamımı, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uzanacak, Ürdün ve Suriye üzerinden ilerleyecek bir demiryolu hattının bölge ülkeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Tamımı, bu alanda Türkiye’nin deneyimlerinden de yararlanılabileceğini ifade etti.

Maldivler yeni yatırım ve iş birlikleri arıyor

Maldivler’in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Boğaziçi Zirvesi’ne üçüncü kez katılacağını belirterek, organizasyonun Türkiye ile Maldivler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Maldivler Büyükelçiliği’nin Türkiye’de yalnızca iki yıl önce açıldığını hatırlatan Latheef, zirvenin ilk katılımından itibaren yeni bağlantılar kurma ve iş birlikleri geliştirme imkanı sunduğunu belirtti. Maldivler ekonomisinin turizm odaklı olduğunu ifade eden Latheef, zirvenin ülkesinin turizm potansiyelini uluslararası yatırımcılara anlatmak açısından önemli bir platform olduğunu söyledi. Gayrimenkulün de yatırım açısından öne çıkan alanlardan biri olduğunu belirten Latheef, önümüzdeki dönemde Türkiye ile farklı alanlarda daha güçlü iş birlikleri geliştirmek istediklerini dile getirdi.

İklim değişikliğinin Maldivler açısından önemli bir gündem olduğunu vurgulayan Latheef, iklim değişikliğinin yarattığı kırılganlıkların yanı sıra bu alanda uluslararası iş birliği imkanlarının da zirvede ele alınmasını beklediklerini ifade etti.

BAE ile ekonomik iş birliği gündemin önemli başlıklarından

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaneri de Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiği seviyeye dikkat çekti.

Zirvenin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mevcut çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu belirten Al Dhaneri, kısa süre önce İstanbul’da lojistik alanında bir forum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Türkiye ile BAE’nin ekonomik alanda birbirini destekleyen bir ilişki içinde olduğunu ifade eden Al Dhaneri, iki ülkenin bölgedeki diğer ülkelerle de iş birliklerini geliştirdiğini söyledi. Bu tür uluslararası toplantıların söz konusu iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Al Dhaneri, Boğaziçi Zirvesi’nden de yeni iş birlikleri ve sonuçlar çıkmasını beklediklerini dile getirdi.